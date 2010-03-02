Необходимо найти подходящие по теме сайта картинки, фото, графику и сделать шапку. Дизайн должен сочетаться со всем остальным на странице. Хочется видеть что-то динамическое. Например, простая гиф-анимация или ...
Дизайн приложения ВКонтакте
Нужно сделать дизайн для приложения ВКонтакте.
Приложение типа этих: http://vkontakte.ru/app772467; http://vkontakte.ru/app1756353 Т.е. почти аналог этого сайта.
Необходимо продумать интерфейс и сделать хороший дизайн для всех страниц приложения.
Очень приветствуется опыт подобой работы. ТЗ вышлю заинтересовавшим кандидатам.
Жду ваших цен и сроков
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