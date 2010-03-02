Дизайн приложения ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
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Закрыт12 заявок297 просмотров

Нужно сделать дизайн для приложения ВКонтакте.

Приложение типа этих: http://vkontakte.ru/app772467; http://vkontakte.ru/app1756353 Т.е. почти аналог этого сайта.

Необходимо продумать интерфейс и сделать хороший дизайн для всех страниц приложения.

Очень приветствуется опыт подобой работы. ТЗ вышлю заинтересовавшим кандидатам.

Жду ваших цен и сроков

15 лет назад
Greenbox
Крон 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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