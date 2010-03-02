Необходимо сделать дизайн для сайта военной тематики Также необходимо будет сверстать данный макет В сроках особо не ограничиваю
Разработка дизайна сайта
Задача:
Необходимо разработать яркий,сочный,глянцевый дизайн сайта, ТЗ прилагается.
Структура
- главная + 6 внутренних страниц
- личный кабинет
В icq и личку просьба не писать, оставляйте свои контактные icq, в течение суток я сам с вами свяжусь. Указывайте ваши цены и сроки.
Заявки фрилансеров
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