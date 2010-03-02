Дизайн для сайта производства тортов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок193 просмотра

Нужен дизайн сайта, компании по производству тортов (свадебных, для детей, юбилейный и т.п.)

15 лет назад
ART7
Artseven 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Karviniya
33 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$70
4 дня

Заявки фрилансеров

Karviniya
33 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад

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