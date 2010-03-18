Простой дизайн

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Завершен10 заявок255 просмотров

Здравствуйте, необходимо сделать простой дизайн 3 простых страничек.

ТЗ написано, примеры вложены, сильно придумавать в принципе не нужно, осовное показано в примерах.

Сделать главную страницу нужно сегодня к вечеру.

Бюджет не большой. Оставляетй свои заявки пожалуйста только тут.

Спасибо

15 лет назад
viplancer
Владимир 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

zetaap
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$40
1 день
Хороший дизайнер, все устроило с первого раза, что очень радует. Спасибо за работу. Рекомендую.
Хороший заказчик, очень понравилось чётко составленное ТЗ , по которому было приятно и легко работать!

Заявки фрилансеров

zetaap
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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