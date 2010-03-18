Здравствуйте, необходимо сделать простой дизайн 3 простых страничек.

ТЗ написано, примеры вложены, сильно придумавать в принципе не нужно, осовное показано в примерах.

Сделать главную страницу нужно сегодня к вечеру.

Бюджет не большой. Оставляетй свои заявки пожалуйста только тут.

Спасибо