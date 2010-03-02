Редизайн сайта с логотипом и версткой

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок237 просмотров

Нужны специалисты, владеющие знаниями CMS Magento.

Техническое задание:

1. Ре-дизайн сайта www.goldium.ru (1004px);

2. Изменение логотипа в соответствии с дизайном и названием фирмы;

3. Верстка реализованная в виде шаблона для CMS Magento;

4. Оптимизация .js;

5. Валидный html и css;

6. Реализовать добавление баннеров(спецпредложений) вверху, справа (в CMS Magento есть такое решение ).

Подробности (цена, сроки) при личной переписке.

CSSHTMLJavaScriptMagento
15 лет назад
webskyline
Руфат 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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