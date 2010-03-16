Редизайн приложения для соцсетей

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок195 просмотров

Необходимо сделать редизайн приложения для соцсетей "Генератор поздравлений "Рифмач": http://vkontakte.ru/app1758386_18459268

15 лет назад
iko
65 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$150
3 дня
Очень креативный дизайнер. Работа выполнена быстро и качественно. Вслед за выполненным проектом я сразу же выразил готовность обсудить следующее задание. Рекомендую всем - но только после того, как поработаю с Александрой сам :)
Отличный заказчик, на связи, понимающий и знающий, что ему надо! Приятно было сотрудничать и надеюсь на продолжение работ!

Заявки фрилансеров

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад

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