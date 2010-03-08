Дизайн страницы-открытки для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок240 просмотров

Необходимо выполнить дизайн страницы-открытки поздравления самой дорогой и любимой девушки с 8-м марта. Фактически сайт будет состоять только из этой одной страницы. Дизайн должен оставлять впечатление весенней свежести, теплого солнышка, приятного аромата цветов :) В общем - очень хочу сделать приятное этому дорогому человечку!

Жду Ваших предложений в комментариях. На аську отвечать не буду.

15 лет назад
vitalaw
45 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$50
2 дня
Огромное спасибо за классную качественную работу! Татьяна выслушала все мои пожелания и сделала все так, как я себе и представлял! Рекомендую всем как классного дизайнера!
Очень приятный и положительный человек! Было приятно работать!

Заявки фрилансеров

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад