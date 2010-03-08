Дизайн страницы-открытки для сайта

Необходимо выполнить дизайн страницы-открытки поздравления самой дорогой и любимой девушки с 8-м марта. Фактически сайт будет состоять только из этой одной страницы. Дизайн должен оставлять впечатление весенней свежести, теплого солнышка, приятного аромата цветов :) В общем - очень хочу сделать приятное этому дорогому человечку!

Жду Ваших предложений в комментариях. На аську отвечать не буду.