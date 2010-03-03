Переработка главной страницы сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок274 просмотра

В связи с изменением концепции подачи информации на веб-сайте компании необходимо переработать его главную страницу. Исходная страница - www.germesagro.ru

В данный момент компания ориентирована на продажу бумаги и картона. В связи с реорганизацией основное направление деятельности смещается от продажи в сторону производства конечной продукции и оказания услуг по обработке бумаги и картона.

Необходимо придумать макет страницы и разработать дизайн.

На странице(в пределах видимости, без использования прокрутки) должны присутствовать следующие информационные блоки:

1. Производство и поставка бумаги для полиграфии в листах.

2. Производство и поставка бумаги для плоттеров, инженерных машин в ролях.

3. Производство и поставка бумаг для графопостроителей и САПР.

4. Изготовление картона для лекал и прокладочных пластин из картона для жесткости изделий.

5. Производство упаковочных бумаг, в т.ч. парафинированной и битумированной. Нанесение логотипа на упаковочные бумаги.

6. Производство вспомогательных материалов из бумаги и картона

-прокладочных пластин

-бумаг для фиксации

-различных видов упаковочных бумаг(крафт, оберточная бумага и т.д.)

7. Изготовление упаковки из гофрокартона, картонных коробок и т.д.

После данных блоков будет представлена текстовая информация о фирме.

Возможно после нее имеет смысл оставить полный прайс компании.

Кроме того, т.к. большая часть клиентов ориентирована просто на покупку материалов, необходим легкий доступ клиентов к номенклатуре поставляемой продукции, в данном дизайне он осуществляется при помощи подробного левого меню и актуального прайс листа. Возможно меню имеет смысл оставить в каком-либо виде.

15 лет назад
ashket
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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