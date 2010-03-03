На данный момент есть форум - raks.com.ua/forum, там вы можете увидеть основную тематику сайта. Что нам нужно для дизайна портала (который будет включать текущий форум): 1. стиль мультфильма Аладдин ...
Переработка главной страницы сайта
В связи с изменением концепции подачи информации на веб-сайте компании необходимо переработать его главную страницу. Исходная страница - www.germesagro.ru
В данный момент компания ориентирована на продажу бумаги и картона. В связи с реорганизацией основное направление деятельности смещается от продажи в сторону производства конечной продукции и оказания услуг по обработке бумаги и картона.
Необходимо придумать макет страницы и разработать дизайн.
На странице(в пределах видимости, без использования прокрутки) должны присутствовать следующие информационные блоки:
1. Производство и поставка бумаги для полиграфии в листах.
2. Производство и поставка бумаги для плоттеров, инженерных машин в ролях.
3. Производство и поставка бумаг для графопостроителей и САПР.
4. Изготовление картона для лекал и прокладочных пластин из картона для жесткости изделий.
5. Производство упаковочных бумаг, в т.ч. парафинированной и битумированной. Нанесение логотипа на упаковочные бумаги.
6. Производство вспомогательных материалов из бумаги и картона
-прокладочных пластин
-бумаг для фиксации
-различных видов упаковочных бумаг(крафт, оберточная бумага и т.д.)
7. Изготовление упаковки из гофрокартона, картонных коробок и т.д.
После данных блоков будет представлена текстовая информация о фирме.
Возможно после нее имеет смысл оставить полный прайс компании.
Кроме того, т.к. большая часть клиентов ориентирована просто на покупку материалов, необходим легкий доступ клиентов к номенклатуре поставляемой продукции, в данном дизайне он осуществляется при помощи подробного левого меню и актуального прайс листа. Возможно меню имеет смысл оставить в каком-либо виде.
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