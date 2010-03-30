Макет сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок274 просмотра

Задача:

Сделать красивый макет сайта-каталога. (реализация на джумле)

Который в дальнейшем будет включать в себя флешь-меню

Пример сайта, вот что нравитса шефу http://vip-secure.de/

Сайт будет содержать каталог джинсов.

Выкладываю общее ТЗ для сайта...

Joomla
15 лет назад
vinweb
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

kimmerish
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$50
2 дня
Спасибо за работу, все сделано качественно. Рекомендую.
Было очень приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

kimmerish
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
15 лет назад