Шапка сайта приватный проект для Wildcat

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки178 просмотров

Шапка сайта

15 лет назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$60
2 дня
Работать с таким исполнителем одно удовольствие! Понимает все с полу-слова, и делает все в лучшем виде!
Прекрасное сотрудничество, честная оплата, отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Переработка главной страницы сайта

    $100

    В связи с изменением концепции подачи информации на веб-сайте компании необходимо переработать его главную страницу. Исходная страница - www.germesagro.ru В данный момент компания ориентирована на продажу бумаги и картона. В ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн страницы-открытки для сайта

    Необходимо выполнить дизайн страницы-открытки поздравления самой дорогой и любимой девушки с 8-м марта. Фактически сайт будет состоять только из этой одной страницы. Дизайн должен оставлять впечатление весенней свежести, теплого солнышка, приятного аромата цветов :) В ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработать шапку для интернет магазина

    Необходимо нарисовать шапку для www.eyus.ru/multi.php размер 87х211 без четких границ и так чтобы совпадала с шапкой на www.eyus.ru стили текста надписи ЭЮС и и подпись - интернет универмаг. Необходим белый фон и новые элементы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн окна для новостей

    $50

    Есть готовый сайт с дизайном, но не нравится область появления новости, эту область нужно изменить, чтобы смотрелось более привлекательно и интересно. Эта облать не привязана к основному дизайну.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание заглушки для сайта

    $17

    Необходимо создать заглушку для сайта компании. Заглушка должна представлять собой сверстанную главную страницу сайта с логотипом компании на фоне красивой картинки, наглядно изображающей область деятельности компании. Также на странице должны быть контакты компании (телефон, номера ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад