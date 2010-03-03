Необходимо сделать редизайн приложения для соцсетей "Генератор поздравлений "Рифмач": http://vkontakte.ru/app1758386_18459268
Оформление продающей страницы в HTML
Надо сделать продающий текст в виде отдельной страницы в HTML
Пример brain.rusoul.ru/
Заявки фрилансеров
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