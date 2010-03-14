Сайт поздравлений(приватно для iacek)

Необходимо нарисовать шапку для www.eyus.ru/multi.php размер 87х211 без четких границ и так чтобы совпадала с шапкой на www.eyus.ru стили текста надписи ЭЮС и и подпись - интернет универмаг. Необходим белый фон и новые элементы ...