Необходимо сделать редизайн приложения для соцсетей "Генератор поздравлений "Рифмач": http://vkontakte.ru/app1758386_18459268
Сайт поздравлений(приватно для iacek)
Нарисовать и сверстать сайт поздравлений.
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