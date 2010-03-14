Сайт поздравлений(приватно для iacek)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки144 просмотра

Нарисовать и сверстать сайт поздравлений.

15 лет назад
Alex698
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$150
4 дня
Работой доволен. Очень адекватный фрилансер, сроки выдерживает и делаем качественно. Немного дороже чем у других, но это того стоит!
Очень понравилось работать с Александром. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Иван Я.

Заявки фрилансеров

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад