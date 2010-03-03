Требуется разработать уникальный дизайн для Интернет магазина на базе OScommerce.
Требуется доработать дизайн
Краткое техническое задание.
Имеется полностью функционирующий рабочий сайт – интернет магазин.
От Вас требуется ‘навести блеск’ – доработать сайт до необходимого мне состояния с точки зрения дизайна.
В чем именно будет заключаться Ваша работа, вкратце. Обработка в графическом редакторе Photoshop некоторых блоков, позаимствованных с другого сайта. Работа с логотипом с названием на шапке сайта (с использованием Flash). Работа со шрифтами. Баннер на главной странице.
Разумеется, я предоставлю доскональное техническое задание, с подробным описанием всех нюансов работы. Изучив его, Вы сможете оценить сложность проекта и временные затраты. Разрабатывать с нуля ничего не придется, все элементы дизайна будут заимствоваться с указанных мною сайтов. Ваша задача, обработать эти элементы и применить их к моему сайту.
Теперь, что касается оплаты.
Работа по большей части творческая, так как практически все моменты связаны с дизайном.
В этом случае вариант с 30%-50% предоплатой для меня не приемлем. Нет желания покупать ‘Кота в мешке’.
Люди бывают разные и у Вас нет никаких причин мне доверять, я это прекрасно понимаю, поэтому предлагаю компромиссный вариант, который должен устроить обе стороны.
Работа будет разбита на несколько частей (блоков). Каждый блок имеет свою конкретную цену. Выполняете небольшую часть работы первого блока, демонстрируете мне ваш вариант (хотя бы в виде скриншота, либо jpg изображения), если меня все устраивает, я незамедлительно перевожу деньги за первую часть работы. Затем продолжаем сотрудничество, переходим ко второй части. Дальше, по аналогии, пока вся работа не будет выполнена и соответственно полностью оплачена.
Цена проекта – 10000 рублей.
Хочу оговориться, что я человек не придирчивый, если вы считаете, что в какой то части работы, можно и нужно сделать на ваш взгляд по другому, я с удовольствием рассмотрю Ваш вариант. Полагаясь на Ваш опыт работы.
Повторюсь, что мне нужен именно опытный, набивший руку в дизайне человек, знакомый с Photoshop, Flash, Html. Чтобы в процессе работы не застрять на неизвестной ему территории.
С нетерпением жду предложений на электронный ящик [email protected].
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