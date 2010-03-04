Требуется разработать уникальный дизайн для Интернет магазина на базе OScommerce.
Необходимо сделать аккуратный дизайн для сайта
Сайт - до 5 страниц. Стиль - утонченный и женственный. Цветовая гамма есть, логотип и шрифт - тоже.
В предложениях прошу размещайте примеры работ подобного стиля.
Выбранный исполнитель
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