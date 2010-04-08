Сайт под ключ

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок1466 просмотров
#1$300
#2$150
#3$50

Необходимо разработать сайт смс биллинга, дизайн + копирайт.

Ядро и партнерские интерфейсы реализованы.

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ЧАВО

15 лет назад
andyvilkas
Эндрю 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Победители конкурса

marocanna
Лера 
42 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
6 отзывов
15 лет назад
#2
Добротно, оперативно.
Своевременная оплата! Была рада сотрудничеству!
Leena-HZX
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
#3
Рекомендую.
+
Acrobatka
Анна 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

marocanna
Лера 
42 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
6 отзывов
15 лет назад
#2
Leena-HZX
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
#3
Acrobatka
Анна 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
#1

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