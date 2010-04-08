Требуется разработать уникальный дизайн для Интернет магазина на базе OScommerce.
Сайт под ключ
Необходимо разработать сайт смс биллинга, дизайн + копирайт.
Ядро и партнерские интерфейсы реализованы.
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