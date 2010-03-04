Разработать дизайн для Magento 1.4

Уважаемые фрилансеры необходимо разработать и внедрить ( верста сайта обязательна ! ) дизайн сайта на основе Magento по нескольким тематикам часы... недвижимость и турестическое агенство работать можно начать с одного сайта если все будет нормально то продолжить сотрудничество.. так же возможно продолжить работу на постоянной основе поддержка сайта и внесение необходимых изменений.

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