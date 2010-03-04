Доработать готовый дизайн МонстерТемплейтс по ТЗ! ТЗ и скрин дизайна прилагаю! Из ТЗ нужно выжать все что касается дизайна! Жду конкретных цен и сроков!!!
Дизайн магазина
Требуется изготовить дизайн магазина.
Готовый файл нужен в psd,сроки несколько часов на макет (наброски ) сутки + на все остальное.
Вообщем сроки 2 дня.
То что я хочу видеть я покажу.
Бюджет 4000 рублей.
оплата сделать наброски на 80% показать,оплачиваю половину, сделать готовую работу,показать скриншеты оплачиваю вторую половину,вы мне псд. (доработки включены).
Системы оплаты ,яндекс,рбк,телефон.
Спасибо,жлу предложений...
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