Дизайн магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок261 просмотр

Требуется изготовить дизайн магазина.

Готовый файл нужен в psd,сроки несколько часов на макет (наброски ) сутки + на все остальное.

Вообщем сроки 2 дня.

То что я хочу видеть я покажу.

Бюджет 4000 рублей.

оплата сделать наброски на 80% показать,оплачиваю половину, сделать готовую работу,показать скриншеты оплачиваю вторую половину,вы мне псд. (доработки включены).

Системы оплаты ,яндекс,рбк,телефон.

Спасибо,жлу предложений...

15 лет назад
restorg
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

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