Создание шаблона интернет-маг. (Joomla+Virtuemart)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок254 просмотра

Основная концепция.

Необходимо создать универсальный шаблон Joomla 1.5 с возможностью легкого изменения цветовой гаммы и картинки-фона шапки сайта. Шаблон должен быть заточен под интернет-магазин электроники и органично вписываться в систему шаблонов Virtuemart 1.1.х-1.2

Требования к шаблону.

1. Только для J1.5 и Virtuemart 1.1.3 (или старше)

2. Динамический

3. С возможностью изменения заглавной картинки-фона в шапке и общей цветовой гаммы

4. SEO-адаптированный (желательно sh404)

5. Поддержка всех браузеров

Дальнейшая подробная информация после выбора фрилансера.

Joomla
15 лет назад
sYstEmiZer
Сергей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

maxbeat
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$700
15 дней
С Максимом работать понравилось. Все поставленные задачи, несмотря на их "расплывчатось" были решены четко и профессионально. Дизайн сайтов получился современным и функциональным, все дополнительно добавленные дизайнером элементы отлично вписались в общую концепцию. Максим всегда был на связи и любые вопросы решались быстро. С Максимом обязательно будем работать в дальнейшем, т.к. он свою работу выполняет качественно и профессионально.
Хороший заказчик, сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

maxbeat
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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