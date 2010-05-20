Создание шаблона интернет-маг. (Joomla+Virtuemart)

Основная концепция.

Необходимо создать универсальный шаблон Joomla 1.5 с возможностью легкого изменения цветовой гаммы и картинки-фона шапки сайта. Шаблон должен быть заточен под интернет-магазин электроники и органично вписываться в систему шаблонов Virtuemart 1.1.х-1.2

Требования к шаблону.

1. Только для J1.5 и Virtuemart 1.1.3 (или старше)

2. Динамический

3. С возможностью изменения заглавной картинки-фона в шапке и общей цветовой гаммы

4. SEO-адаптированный (желательно sh404)

5. Поддержка всех браузеров

Дальнейшая подробная информация после выбора фрилансера.