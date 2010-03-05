Свадебные услуги в Таиланде

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок274 просмотра

Требуется дизайн сайта, предлагающего свадебные услуги в Таиланде.

- Сайт русскоязычный.

- В дизайне желательно отразить графические элементы с таиландской спецификой - узоры, гаруды, храмы, архитектура и т.д. Можно также обыграть острова, пляжи.

- Дизайн должен смотреться воздушно, ярко и экзотично.

От вас ОБЯЗАТЕЛЬНЫ примеры работ, выполненных в тайской стилистике (не "восточной", не китайской, а именно тайской)!

Спасибо.

15 лет назад
little_spicy
Антон 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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