Создать дизайн для гимназии
Свадебные услуги в Таиланде
Требуется дизайн сайта, предлагающего свадебные услуги в Таиланде.
- Сайт русскоязычный.
- В дизайне желательно отразить графические элементы с таиландской спецификой - узоры, гаруды, храмы, архитектура и т.д. Можно также обыграть острова, пляжи.
- Дизайн должен смотреться воздушно, ярко и экзотично.
От вас ОБЯЗАТЕЛЬНЫ примеры работ, выполненных в тайской стилистике (не "восточной", не китайской, а именно тайской)!
Спасибо.
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