Требуется дизайн сайта, предлагающего свадебные услуги в Таиланде.

- Сайт русскоязычный.

- В дизайне желательно отразить графические элементы с таиландской спецификой - узоры, гаруды, храмы, архитектура и т.д. Можно также обыграть острова, пляжи.

- Дизайн должен смотреться воздушно, ярко и экзотично.

От вас ОБЯЗАТЕЛЬНЫ примеры работ, выполненных в тайской стилистике (не "восточной", не китайской, а именно тайской)!

Спасибо.