Дизайн сайта и логотипа

Наверно замучила Анатолия своим перфекционизмом:). Но ни разу не услышала отказа. Работали столько сколько нужно для получения результата. С пониманием относился так же к моей загрузке и медленной скорости ответа. Рекомендую как специалиста с которым можно работать в команде и добиться нужного результата.