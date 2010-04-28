Дизайн сайта и логотипа

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Завершен4 заявки338 просмотров

Нужен дизайн интернет-магазина (тематика - необычные поларки), обязательное условие - рисующий дизайнер. (т.е. некоторые элементы должны быть прорисованы).

В заявке указывать ссылки на дизайны интернет-магазинов.

Начало работы планируется 09/03/2010

15 лет назад
katikdnepr
Екатерина 
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

chemedesign
Анатолий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$200
5 дней
Наверно замучила Анатолия своим перфекционизмом:). Но ни разу не услышала отказа. Работали столько сколько нужно для получения результата. С пониманием относился так же к моей загрузке и медленной скорости ответа. Рекомендую как специалиста с которым можно работать в команде и добиться нужного результата.
Рекомендую! Приятный в работе человек.Работали в дружеской атмосфере. Всем рекомендую.Предоставила четкое ТЗ. Гибкие сроки для создания дизайна, что позволило работать с удовольствием :). Оплата без проблем.

Заявки фрилансеров

chemedesign
Анатолий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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