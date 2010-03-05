Приватный проект для Ященко Маргариты

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  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка106 просмотров

Сделать дизайн для сайта.

15 лет назад
klaus
Толя 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
54 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

Karviniya
33 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
Как всегда только положительные эмоции :) Дизайн сделан очень красиво и качественно. Все сроки соблюдены, пожелания учтены, очень приятно работать. Успехов в делах! ;)
Очередная работа с Анатолией - и снова сотрудничество понравилось как ответственностью заказчика, так и его отношением к работе ;)

Заявки фрилансеров

Karviniya
33 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад

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