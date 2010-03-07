Создание дизайна сайта для сотовых телефонов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен33 заявки324 просмотра

Необходимо создать дизайн для сайта, на котором будут рекламироваться различные модели сотовых телефонов.

15 лет назад
varfol
Яна 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

SpecWorker
Евгений 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$100
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Это было давно и неправда!

Заявки фрилансеров

SpecWorker
Евгений 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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