Дизайн сайта и лого + верстка

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт39 заявок465 просмотров

Хостинг компания,

нужно сделать

-дизайн

-верстка

-логотип

в короткие сроки

сайт англоязычный

красиво и стильо должно все быть

никаких картинок стыриных из веба и тп)

15 лет назад
Roya1
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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