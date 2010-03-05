Дизайн сайта визитки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт41 заявка416 просмотров

Требуется сделать дизайн для сайта визитки, шапку фон, кнопки (5 шт), боковые панели, для главной страницы, а также шапку и фон и обводку окон для остальных страниц, их будет 5. Нужна только графика, верстка и размещение в Инет не нужно.

Бюджет – 100 USD

15 лет назад
ss922
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
3 дня назад
15 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
3 дня назад
15 лет назад