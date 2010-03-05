Добрый день! Есть сайт: http://krufo.com/ Что нужно: 1. Убрать блок "изображение" 2. Убрать ссылку внизу creative commons (я пробовал вырезать - сайт вылетает) 3. Подогнать внизу под ...
Создать макет дизайна на основе другого сайта
Адрес сайта-исходника сообщу исполнителю. Публикую только список изменений для оценки объема работ:
- Изменить бекграунд вокруг контентной части (нужна какая-нибудь другая картинка)
- Поставить логотип от другого сайта. Логотип уже имеется, но, возможно, нужно будет изменить цвета и т.п., чтобы он удачно вписался в новый дизайн
- Упрощение формы поиска (убираем ненужные надписи)
- Меняем названия некоторых блоков
- Возможно, какие-то другие небольшие доработки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
http://jnet.kz/ вот тут надо что нибудь дорисовать, как то добавить графики я думаю может по бокам картиночки поставить примерно как на этом сайте http://www.tema.ru/main.html ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять ...Завершен15 лет назад
- $250
Необходимо создать дизайн для сайта, на котором будут рекламироваться различные модели сотовых телефонов.Завершен15 лет назад
- $100
Необходим стильный простой и просторный дизайн сайта. есть пример того что не понравилось то что наш дизайнер делал. Срок 2 дня.Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется выполнить редизайн сайта ООО"Артэль" http://www.artelmed.ru Сайт был сделан компанией Уфавеб http://www.ufaweb.infoДизайн сайтов15 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется дизайн сайта, предлагающего свадебные услуги в Таиланде. - Сайт русскоязычный. - В дизайне желательно отразить графические элементы с таиландской спецификой - узоры, гаруды, храмы, архитектура и т.д. Можно также обыграть ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $150
Создать дизайн для гимназииЗавершен15 лет назад
Сделать дизайн для сайта.Завершен15 лет назад
Задачи: 1. Сделать промо сайт для услуг выделенных серверов\колокейшн согласно ТЗ. 2. Сделать скрипт галереи. Аналоги мы предоставим в личке. 3. Блог дополнительно к mhost.kiev.ua (blog.mhost.kiev.ua), аналоги мы предоставим в личке.Завершен15 лет назад
Нужен профессионал по адекватной цене. Все подробности в личной переписке. Портфолио обязательно. Подготовка 2-3 вариантов, потом доработка выбранного варианта.Завершен15 лет назад