Создать макет дизайна на основе другого сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки168 просмотров

Адрес сайта-исходника сообщу исполнителю. Публикую только список изменений для оценки объема работ:

- Изменить бекграунд вокруг контентной части (нужна какая-нибудь другая картинка)

- Поставить логотип от другого сайта. Логотип уже имеется, но, возможно, нужно будет изменить цвета и т.п., чтобы он удачно вписался в новый дизайн

- Упрощение формы поиска (убираем ненужные надписи)

- Меняем названия некоторых блоков

- Возможно, какие-то другие небольшие доработки

15 лет назад
smp700
Сергей 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров