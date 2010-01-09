Добрый день. Требуется разработать живой и креативный баннер к фильму. Все подробности кандидатам.
- $30Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
Добрый день. Необходимо отрисовать элементы и иконки блока стола заказов (правила, статусы, список) с примера в макет. Пожалуйста, указывайте ориентировочную стоимость. Подробности кандидатам.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Задачи: написать php обработчик запросов, помощь в разработке CMS. Хорошие знания: php, ajax, java, mysql Ответственность, аккуратность, отсутствие занятости другими проектами. Подробности кандидатам.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $15
Нужен кликабельный, привлекательный флеш баннер форматом 600х200. Красивая анимация. Дам ссылочку на сайт, обсудим варианты текстов. Бюджет строго ограничен, не более указанной суммы. Сроки - до двух дней.Баннеры1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $30
Адрес сайта-исходника сообщу исполнителю. Публикую только список изменений для оценки объема работ: - Изменить бекграунд вокруг контентной части (нужна какая-нибудь другая картинка) - Поставить логотип от другого сайта. Логотип уже имеется, ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется разработать админку для файлового сервера со следующими возможностями: 1. Загрузка файла непосредственно на сервер с указанной страницы. Задаем необходимую информацию по файлу. 2. Загрузка файла с компьютера пользователя. Загружаем по фтп, информацию ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Задачи: 1. Установка и настройка Red5 на Debian 2. Нужно создать простенькую админку php+mysql со следующими возможностями: а). Загрузка файлов на сервер как напрямую с других серверов, так непосредственно с компьютера польз ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо доработать флеш плеер (например, jwplayer, sonnetic). Есть сайт, который отдает динамические flv ссылки. Нужно научить плеер воспроизводить их. По истечении нескольких минут воспроизведения в самом плеере должно появиться ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Требуется флешер для создания качественных, кликабельных, привлекательных и креативных баннеров разных форматов. Настроены на долгосрочное сотрудничество. Выбор исполнителя будет определен его портфелем.Баннеры38 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Добрый час. Требуется нарисовать кнопки для переключения вариантов флеш видео. По сути будет одна кнопка, но текст в ней будет разный. Цвет/стиль кнопки нужны в двух вариантах: для активного видео, которое проигрывается ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен15 лет назад
Задачи: 1. Поиск и добавление фильмoв (10 в день, в полуавтоматическом режиме). 2. Модерирование комментариев и промо ссылок на этот же сайт. Работа ежедневная, долгосрочная, займет около ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Здравствуйте, требуется сверстать (из PSD) новый шаблон для DLE, но с парой отличий от исходника: в PSD дизайн представлен с подложкой - ее нужно убрать, а блоки меню сделать немного уже (на 15-20%). ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Средствами флэш необходимо получить код сторонней страницы, на которой запрещен доступ со сторонних доменов (запрет в crossdomains.xml), без помощи javascriptВеб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $200
Программирование готового флеш плеера, с поддержкой XOR дешифрования. Подробности исполнителю. Задание срочное, просьба это учитывать.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $150
Добрый день! Задача срочная. Пожалуйста, сразу указывайте стоимость работы.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Добрый день! Задача срочная, поэтому вынуждены ограничить по времени - сутки. Пожалуйста, сразу указывайте стоимость работы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Здравствуйте, требуется сверстать (из PSD) новый шаблон для DLE. Требования: Кроссбраузерность, div'ы, чистый, валидный, понятный код. Протестировать блоки на добавление/удаление информации - чтобы все было четко, что нужно - тянулось и т.п. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Нужно сделать шаблон для joomla. Разработать и нарисовать эскиз, сделать качественный, валидный шаблон. Заинтересован в постоянном сотрудничестве. Пожалуйста, сразу указывайте цену и сроки. Сделаю выбор в пользу меньшей цены и достаточного опыта.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Доработать фунционал добавления статей для сайта фильмов.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад