smp700

Сергей smp700

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Баннер к кинофильму

    $30

    Добрый день. Требуется разработать живой и креативный баннер к фильму. Все подробности кандидатам.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Отрисовать элементы и иконки с примера

    Добрый день. Необходимо отрисовать элементы и иконки блока стола заказов (правила, статусы, список) с примера в макет. Пожалуйста, указывайте ориентировочную стоимость. Подробности кандидатам.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать php обработчик запросов

    Задачи: написать php обработчик запросов, помощь в разработке CMS. Хорошие знания: php, ajax, java, mysql Ответственность, аккуратность, отсутствие занятости другими проектами. Подробности кандидатам.

    AJAXJavaMySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Привлекательный флеш баннер

    $15

    Нужен кликабельный, привлекательный флеш баннер форматом 600х200. Красивая анимация. Дам ссылочку на сайт, обсудим варианты текстов. Бюджет строго ограничен, не более указанной суммы. Сроки - до двух дней.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать макет дизайна на основе другого сайта

    $30

    Адрес сайта-исходника сообщу исполнителю. Публикую только список изменений для оценки объема работ: - Изменить бекграунд вокруг контентной части (нужна какая-нибудь другая картинка) - Поставить логотип от другого сайта. Логотип уже имеется, ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработать админку для файлового сервера

    Требуется разработать админку для файлового сервера со следующими возможностями: 1. Загрузка файла непосредственно на сервер с указанной страницы. Задаем необходимую информацию по файлу. 2. Загрузка файла с компьютера пользователя. Загружаем по фтп, информацию ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Задачи программисту с хорошими знаниями red5, php

    Задачи: 1. Установка и настройка Red5 на Debian 2. Нужно создать простенькую админку php+mysql со следующими возможностями: а). Загрузка файлов на сервер как напрямую с других серверов, так непосредственно с компьютера польз ...

    DebianMySQLPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программирование flash плеера

    Необходимо доработать флеш плеер (например, jwplayer, sonnetic). Есть сайт, который отдает динамические flv ссылки. Нужно научить плеер воспроизводить их. По истечении нескольких минут воспроизведения в самом плеере должно появиться ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание флеш баннеров

    Требуется флешер для создания качественных, кликабельных, привлекательных и креативных баннеров разных форматов. Настроены на долгосрочное сотрудничество. Выбор исполнителя будет определен его портфелем.

    Баннеры38 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нарисовать кнопки

    $5

    Добрый час. Требуется нарисовать кнопки для переключения вариантов флеш видео. По сути будет одна кнопка, но текст в ней будет разный. Цвет/стиль кнопки нужны в двух вариантах: для активного видео, которое проигрывается ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение киносайта oнлайн фильмoв

    Задачи: 1. Поиск и добавление фильмoв (10 в день, в полуавтоматическом режиме). 2. Модерирование комментариев и промо ссылок на этот же сайт. Работа ежедневная, долгосрочная, займет около ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание шаблона для DLE (7.5)

    $100

    Здравствуйте, требуется сверстать (из PSD) новый шаблон для DLE, но с парой отличий от исходника: в PSD дизайн представлен с подложкой - ее нужно убрать, а блоки меню сделать немного уже (на 15-20%). ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание шаблона для DLE (7.5)

    $100

    Здравствуйте, требуется сверстать (из PSD) новый шаблон для DLE. Требования: Кроссбраузерность, div'ы, чистый, валидный, понятный код. Протестировать блоки на добавление/удаление информации - чтобы все было четко, что нужно - тянулось и т.п. ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Шаблон для joomla

    $100

    Нужно сделать шаблон для joomla. Разработать и нарисовать эскиз, сделать качественный, валидный шаблон. Заинтересован в постоянном сотрудничестве. Пожалуйста, сразу указывайте цену и сроки. Сделаю выбор в пользу меньшей цены и достаточного опыта.

    Joomla
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Написать php обработчик запросов
AJAXJavaMySQLPHP
Хороший заказчик
Исключительно положительные эмоции от сотрудничества с Леной. Проект был выполнен оперативно, качественно, наряду со свободным пониманием задачи и приятным общением. Рекомендую.
Ответный отзыв
Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$35
10 баллов
15 лет назад
Баннер к кинофильму
Приятный, вежливый и адекватный работодатель. Все четко и в срок - как с ТЗ и материалами, так и с оплатой. Приятно работать с надежными людьми! Надеюсь на дельнейшее сотрудничество.
Баннер полностью удовлетворил пожелания, выполнен качественно и в срок, сотрудничеством доволен. Спасибо!
Ответный отзыв
Kisulja-la
Екатерина 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Наполнение киносайта oнлайн фильмoв
Адекватный, позитивно настроенный и открытый к общению заказчик, оплата своевремнная. Работать с ним приятно и полезно.
Екатерина показала себя очень трудолюбивым и ответственным исполнителем, со своей задачей достойно справляется. Будем работать и дальше.
Ответный отзыв
dmka7
43 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов
$5
10 баллов
15 лет назад
Нарисовать кнопки
Хороший заказчик.Четко поставленное задание,и своевременная оплата.Рекомендую всем! +10!
Быстрое решение, качественная реализация, спасибо
Ответный отзыв
trebunskiy
Аркадий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Создание шаблона для DLE (7.5)
DLE
С таким заказчиком как Сергей очень приятно работать Четкое задание, подробное объяснение что и как должно быть Продолжаем сотрудничать
Отличное исполнение проекта за 10+ баллов. Продолжаем работать.
Ответный отзыв