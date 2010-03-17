Привлекательный флеш баннер

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт9 заявок205 просмотров

Нужен кликабельный, привлекательный флеш баннер форматом 600х200. Красивая анимация.

Дам ссылочку на сайт, обсудим варианты текстов.

Бюджет строго ограничен, не более указанной суммы. Сроки - до двух дней.

15 лет назад
smp700
Сергей 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Homusik
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
12 отзывов(-1)
15 лет назад
$15
2 дня

Заявки фрилансеров

Homusik
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
12 отзывов(-1)
15 лет назад

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