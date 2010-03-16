11 flash баннеров

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Закрыт23 заявки369 просмотров

Нужно сделать 11 флеш баннеров:

размеры:

(728 x 90)

(468 x 60)

(120 x 600)

(160 x 600)

(300 x 250)

(336 x 280)

5 с одним дизайном, 6 - с другим, дизайны готовы...

один баннер из первого сета готов, скину в личку

Сроки, цены.

Спасибо

15 лет назад
web-developers
Антон 
44 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

Lucky_Olga
Ольга 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$110
3 дня

Заявки фрилансеров

Lucky_Olga
Ольга 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад

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