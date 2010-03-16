Здравствуйте Суть задания написана в приложенном ТЗ. Исходники баннера предоставлю. Просьба указать сумму и написать способ решения задачи №1, а также перечень эффектов, которые вы реализуете за указанную вами сумму, относящихся к ...
11 flash баннеров
Нужно сделать 11 флеш баннеров:
размеры:
(728 x 90)
(468 x 60)
(120 x 600)
(160 x 600)
(300 x 250)
(336 x 280)
5 с одним дизайном, 6 - с другим, дизайны готовы...
один баннер из первого сета готов, скину в личку
Сроки, цены.
Спасибо
Выбранный исполнитель
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