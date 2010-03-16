Здравствуйте Суть задания написана в приложенном ТЗ. Исходники баннера предоставлю. Просьба указать сумму и написать способ решения задачи №1, а также перечень эффектов, которые вы реализуете за указанную вами сумму, относящихся к ...
Создание баннеров
Необходимо создать 5 баннеров. Баннеры для рекламы программы позволяющей скачивать фаилы из интернета. При создании необходимо использовать кассовые новинки кинопроката. Пример ряд фильмов идет ( аватар-мы из будущего-мне бы в небо-алиса в стране чудес- скачивай все без ограничений) Баннеры должны быть основных стандартных размеров каждый. Программа по адресу Flyload.ru. В отзывах выкладывайте портфолио именно баннеров.
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