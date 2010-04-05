Нужно сделать флеш-баннер для сайта. Изображение изделия, какой-нить слоган. Ничего сложного не требуется, главное - чтобы смотрелось качественно и красиво.
Поработать с флеш баннером
Здравствуйте
Суть задания написана в приложенном ТЗ. Исходники баннера предоставлю.
Просьба указать сумму и написать способ решения задачи №1, а также перечень эффектов, которые вы реализуете за указанную вами сумму, относящихся к задаче №3
Заявки скрыты.
В аську/личку пожалуйста не пишите. Спасибо.
Выбранный исполнитель
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