Поработать с флеш баннером

Здравствуйте

Суть задания написана в приложенном ТЗ. Исходники баннера предоставлю.

Просьба указать сумму и написать способ решения задачи №1, а также перечень эффектов, которые вы реализуете за указанную вами сумму, относящихся к задаче №3

Заявки скрыты.

В аську/личку пожалуйста не пишите. Спасибо.