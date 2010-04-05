Поработать с флеш баннером

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен7 заявок378 просмотров

Здравствуйте

Суть задания написана в приложенном ТЗ. Исходники баннера предоставлю.

Просьба указать сумму и написать способ решения задачи №1, а также перечень эффектов, которые вы реализуете за указанную вами сумму, относящихся к задаче №3

Заявки скрыты.

В аську/личку пожалуйста не пишите. Спасибо.

15 лет назад
vovan_f
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

DrDiba
Петро 
32 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
23 отзыва(-4)
15 лет назад
$50
2 дня
Грамотный, приятный в общении исполнитель, решил, как я понял, не самую простую задачу. Рекомендую!
Приятно работать с Владимиром. Четко поставленная задача и нормальное человеческое отношение. Буду рад в дальнейшем еще неоднократно поработать.

Заявки фрилансеров

DrDiba
Петро 
32 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
23 отзыва(-4)
15 лет назад

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