Необходимо создать рекламные баннеры всех основных форматов рассмотрю варианты необычных рекламных решений :-)
Баннер
Нужен баннер 240х400 до 50 КБ.
Материал качественный растр.
Примерный сценарий есть, но можно и ваш.
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