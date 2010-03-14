ГИФ баннер 200x200. Ветеринарная клиника.

Нужен ГИФ баннер, размером 200x200 пикселей (не более 45Кб), для ветеринарной клиники "Биоконтроль" - http://www.biocontrol.ru/ под Google.AdWords.

Возможная раскадровка (креатив приветствуется):

1. Современное оборудование. Квалифицированные врачи. Все виды ветеринарных услуг.

2. Вызов ветеринарного врача на дом. Зоотакси. от 1000 рублей. (услуги разные, но в чем-то схожи. Хорошо бы разместить в одном кадре, но визуально разграничить).

3. Ветеринарная клиника "Биоконтроль" (и мелким шрифтом: 5 минут от м.Каширская. http://www.biocontrol.ru).

+ изображения по теме.

Если текст слишком длинный или есть какие-то предложения, все обсуждается с удовольствием.

Жду ваших предложений с ценами и сроками.

Исполнителей может быть несколько.