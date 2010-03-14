ГИФ баннер 200x200. Ветеринарная клиника.

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Завершен15 заявок366 просмотров

Нужен ГИФ баннер, размером 200x200 пикселей (не более 45Кб), для ветеринарной клиники "Биоконтроль" - http://www.biocontrol.ru/ под Google.AdWords.

Возможная раскадровка (креатив приветствуется):

1. Современное оборудование. Квалифицированные врачи. Все виды ветеринарных услуг.

2. Вызов ветеринарного врача на дом. Зоотакси. от 1000 рублей. (услуги разные, но в чем-то схожи. Хорошо бы разместить в одном кадре, но визуально разграничить).

3. Ветеринарная клиника "Биоконтроль" (и мелким шрифтом: 5 минут от м.Каширская. http://www.biocontrol.ru).

+ изображения по теме.

Если текст слишком длинный или есть какие-то предложения, все обсуждается с удовольствием.

Жду ваших предложений с ценами и сроками.

Исполнителей может быть несколько.

15 лет назад
Brim
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Очень доволен сотрудничеством. :) Работа выполняется качественно, в короткий срок.
Очень честный и порядочный человек. Приятно иметь дело.
apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$11
1 день
Потрясающий баннер, я в восторге. Спасибо. :)
Приятное сотрудничество. Понятное ТЗ, быстрая и полная оплата! РЕКОМЕНДУЮ!
alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
15 лет назад
$10
1 день
Отличная работа. Быстро и качественно! Спасибо. :)
Отличный заказчик! Чёткое ТЗ и быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
15 лет назад

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