Необходимо сделать баннер swf

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт5 заявок204 просмотра

Необходим баннер, который будет показывать время до события по типу: x Дней х Часов х Минут х Секунд, а после события должно показывать время которое прошло: x Дней х Часов х Минут х Секунд.

15 лет назад
netpartizan
Владислав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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