Нужны flash баннеры размером 468*60

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен25 заявок310 просмотров

Нужны flas баннера розмером 468*60

Баннера для ресторана

тематика свадьба

банкеты

корпоративы

подробности в ТЗ почтой

15 лет назад
GUBERNIA
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

bogdan7777
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$8
2 дня
Мне очень понравилось работать с Богданом, выполнил все замечательно учел наши пожелания сделал все в срок и намного дешевле чем Рекламные агенства которые раньше делали нам. Будем с ним сотрудничать и в будущем и вам советую. Сперва были сомнения по поводу рейтинга 0. но через 20 мин после того как мы обсудили с ним баннер мы увидели результат и еще спустя час утвердили финальный вариант баннера.
Заказчик мечта

Заявки фрилансеров

bogdan7777
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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