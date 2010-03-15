Нужны flash баннеры размером 468*60

Мне очень понравилось работать с Богданом, выполнил все замечательно учел наши пожелания сделал все в срок и намного дешевле чем Рекламные агенства которые раньше делали нам. Будем с ним сотрудничать и в будущем и вам советую. Сперва были сомнения по поводу рейтинга 0. но через 20 мин после того как мы обсудили с ним баннер мы увидели результат и еще спустя час утвердили финальный вариант баннера.