Задача: Создать flash или gif баннер хостинг компании. Предпочтительно flash. Будет предоставлен текст и сайт. Далее ваша муза. Выбор исполнителя по портфолио. Цена не вопрос. Оплата - WMZ. ...
Баннер 200 на 200 (Приватно для SS-design)
Добрый день!
Необходим гиф баннер 200 на 200 для ресурса по тематике психология
Баннер будет размещаться на сайте женского интернет журнала.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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