Баннер 200 на 200 (Приватно для SS-design)

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Завершен4 заявки112 просмотров

Добрый день!

Необходим гиф баннер 200 на 200 для ресурса по тематике психология

Баннер будет размещаться на сайте женского интернет журнала.

15 лет назад
vizufon
42 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

SS-design
Вячеслав 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня
Работа выполнена как всегда безупречно! Давно работаю с Вячеславом. Всем РЕК!
Все классно, оплата вовремя, 10 баллов.

Заявки фрилансеров

SS-design
Вячеслав 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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