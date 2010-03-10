День добрый, уважаемые! Задача: Сделать "шапку" для резинового сайта. Графика растровая (фотографии). Три изображения с персонажами на фонах должны сменять друг друга, т.е. отображаться по очереди с продолжительностью примерно 20 сек каждое. ...