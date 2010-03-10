Нужен человек, который разработает баннер в формате rich-media для сайта голосовых поздравлений. Жду портфолио, сроки, цены. Особо обращаю внимание на претендентов с опытом разработки баннером именно такого формата.
Баннер
Требуеться создать баннер, размер баннера 468*60(не более 35кб) и 240*400(не более 51кб), тематика Lineage 2
Обязательная надпись на баннере
Gracia Final
Rates x10
Рабочий остров Gracia,Hellbound
Работает территориальная битва!
Стань лучшим!
Выбранный исполнитель
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