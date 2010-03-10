Баннер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен6 заявок219 просмотров

Требуеться создать баннер, размер баннера 468*60(не более 35кб) и 240*400(не более 51кб), тематика Lineage 2

Обязательная надпись на баннере

Gracia Final

Rates x10

Рабочий остров Gracia,Hellbound

Работает территориальная битва!

Стань лучшим!

15 лет назад
antilopa
Арт 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

beatom
44 года
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Отлично справился с поставленной задачей, а главное быстро и качетсвенно! Всем советую!
Хороший и не придерающийся заказчик

Заявки фрилансеров

beatom
44 года
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад

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