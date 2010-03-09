Поменять картинки на flаsh-баннере

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок181 просмотр

Задача несложная: нужно поменять три картинки на баннере на 3 из архива с сохранением эффектов анимации

15 лет назад
Zemagr007
Мансур 
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

FaradayStudio
Сергей 
32 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Хорошая, быстрая и качественная работа. Приятно работать с такими исполнителями.
Хороший заказчик, конкретно поставленная задача и своевременная оплата.Рекомендую

Заявки фрилансеров

FaradayStudio
Сергей 
32 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад

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