Требуется разработать баннер для рекламы компании, занимающейся привозом распиленных автомобилей Описание сюжета: машина едет прямо на тебя. подъезжает близко и поворачивается боком. сверху на неё опускается пила и распиливает пополам. после ...
Кнопка 88*31 и баннер 468*60
Здравствуйте!
Нужны кнопка сайта 88*31 и баннер 468*60, рекламирующая интернет-магазин спорттоваров.
Приветствуются яркие, красивые и интересные работы...
Если кому понадобится, PSD-лого во вложении
Победитель конкурса
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