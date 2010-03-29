Кнопка 88*31 и баннер 468*60

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен51 заявка2284 просмотра
#1$20

Здравствуйте!

Нужны кнопка сайта 88*31 и баннер 468*60, рекламирующая интернет-магазин спорттоваров.

http://sporttomsk.ru

Приветствуются яркие, красивые и интересные работы...

Если кому понадобится, PSD-лого во вложении

15 лет назад
dse
51 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

Magellan_777
125 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
#1
Отличный исполнитель. Оксана заслуженно выиграла конкурс, предложив красивое и креативное решение. Рекомендую как ответственного исполнителя, умеющего быстро понять задачу и отлично все исполнить...
С Сергеем очень приятно и легко работать. Очень корректный, профессиональный заказчик. Спасибо за интересную совместную работу!

Заявки фрилансеров

Magellan_777
125 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
#1

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