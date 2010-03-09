Приватный проект Андреев Александр (LaBestia)

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка160 просмотров

Флеш баннер 185X340

15 лет назад
golop
Леон 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

LaBestia
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$35
1 день
Александру, конечно, есть еще куда расти, но ответственный, честный и талантливый флешер и дизайнер. Рекомендую, а главное соблюдает сроки.
Надёжный и хороший заказчик. Отправляя ему работы и исходники я не буду сомневаться, что оплата обязательно не заставит себя ждать :). Спасибо!

Заявки фрилансеров

LaBestia
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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