Флеш баннер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт8 заявок218 просмотров

Нужно создать баннер. Есть готовая раскадровка.

1 кадр – на фоне дома появляется картинка почтальона с газетами или листовками

2 кадр – он плавно уходит за кадр и в уменьшенном размере появляется вновь и "двигается" в дверь дома и там исчезает.

3 кадр – из двери дома (фон увеличивается на дверь) люди выходят с газетами или листовками с тем что почтальон туда принес

4 кадр – на фоне магазина маленькие человечки "идут" в дверь магазина. Потом появляется номер телефона.

5 кадр – увеличивается дверь магазина, люди выходят из магазина с товарами

6 кадр – появляется текст и номер телефона.

Персонажей не обязательно рисовать – можно подобрать готовые иллюстрации. Мультипликации нет - просто движение картинок.

Просьба писать стоимость и срок.

15 лет назад
vjstudio
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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