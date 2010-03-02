Необходимо сделать 2 баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт11 заявок227 просмотров

Необходимо сделать 2 баннера :

Баннер должен быть стандартной высоты,но с возможностью растягиваться на всю ширину страницы.

Баннера делаются для акций на 8е марта и на 9 мая.

Тексты для баннеров :

При заказе сериала вы получаете 2-й в подарок!

Какой?Сюрприз!

Подарочный сериал выбирается лотереей и доставляется сразу вместе с заказом

Бюджет на оба баннера до 900 рублей.

ИНТЕРЕСУЮТ ТОЛЬКО FLASH БАННЕРА

15 лет назад
torring
Андрей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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