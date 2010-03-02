Необходимо создать 3 баннера размером 180 на 126 точек. На всех баннерах должен присутствовать логотип компании и ее название. Хотелось бы чтобы динамика была не постоянная, а дискретная(например, размотался ролик, ушел с экрана, пауза, появился ...
Необходимо сделать 2 баннера
Необходимо сделать 2 баннера :
Баннер должен быть стандартной высоты,но с возможностью растягиваться на всю ширину страницы.
Баннера делаются для акций на 8е марта и на 9 мая.
Тексты для баннеров :
При заказе сериала вы получаете 2-й в подарок!
Какой?Сюрприз!
Подарочный сериал выбирается лотереей и доставляется сразу вместе с заказом
Бюджет на оба баннера до 900 рублей.
ИНТЕРЕСУЮТ ТОЛЬКО FLASH БАННЕРА
Заявки фрилансеров
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