Необходимо сделать 2 баннера :

Баннер должен быть стандартной высоты,но с возможностью растягиваться на всю ширину страницы.

Баннера делаются для акций на 8е марта и на 9 мая.

Тексты для баннеров :

При заказе сериала вы получаете 2-й в подарок!

Какой?Сюрприз!

Подарочный сериал выбирается лотереей и доставляется сразу вместе с заказом

Бюджет на оба баннера до 900 рублей.

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