Создание 3-х динамических баннеров.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок368 просмотров

Необходимо создать 3 баннера размером 180 на 126 точек. На всех баннерах должен присутствовать логотип компании и ее название. Хотелось бы чтобы динамика была не постоянная, а дискретная(например, размотался ролик, ушел с экрана, пауза, появился новый, и т.д.)

Баннеры будут располагаться также как сейчас: http://germesagro.ru/bumaga_e.php

Два баннера д.б строго динамическими.

1-ый баннер - пример разрезки ролика бумаги в листы. Пример исполнения - http://bereg.net/unitsimg/img_2115_21.gif

Текст на баннере "Услуги по размотке материалов из роля в листы"

2-ой баннер - пример перемотки бумаги из большого ролика бумаги в один или несколько маленьких. Пример - http://www.rezkabumagi.ru/img/h_rezka.gif

Текст на баннере "Услуги по перемотке материалов из роля в роль"

3-ий баннер по желанию исполнителя м.б. выполнен как в динамическом, так и в статическом варианте.

На данном баннере д.б. представлен текст "Техническая, упаковочная и полиграфическая бумага

и картон"

15 лет назад
ashket
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
15 лет назад
$30
1 день
Исполнитель качественно выполнил работу. Все пожелания по доработке баннеров были осуществлены быстро. Работой удовлетворен. Рекомендую.
Отличный заказчик! Задание четкое и понятное. Выполненную работу оплачивает очень оперативно. Поэтому, надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
15 лет назад

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