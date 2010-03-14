Создание 3-х динамических баннеров.

Необходимо создать 3 баннера размером 180 на 126 точек. На всех баннерах должен присутствовать логотип компании и ее название. Хотелось бы чтобы динамика была не постоянная, а дискретная(например, размотался ролик, ушел с экрана, пауза, появился новый, и т.д.)

Баннеры будут располагаться также как сейчас: http://germesagro.ru/bumaga_e.php

Два баннера д.б строго динамическими.

1-ый баннер - пример разрезки ролика бумаги в листы. Пример исполнения - http://bereg.net/unitsimg/img_2115_21.gif

Текст на баннере "Услуги по размотке материалов из роля в листы"

2-ой баннер - пример перемотки бумаги из большого ролика бумаги в один или несколько маленьких. Пример - http://www.rezkabumagi.ru/img/h_rezka.gif

Текст на баннере "Услуги по перемотке материалов из роля в роль"

3-ий баннер по желанию исполнителя м.б. выполнен как в динамическом, так и в статическом варианте.

На данном баннере д.б. представлен текст "Техническая, упаковочная и полиграфическая бумага

и картон"