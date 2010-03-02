Нужно 2 GIF баннера . тематика - образование 2 баннера рекламирующих сайт по образованию + 2 реферата рекламирующих базу рефератов
Флеш баннер
1) stojit mawinka s razbitim stekom
2) pojevlaetca nadpestj razbita steklo mi vam pomozhem
3) podoxodjatj 2 4elovka po storonam i snemajut eto steklo.
4) podxodat 2 4elovka i stavatj novoje steklo
[02.03.2010 13:15:54] Auto Maģija: ili wtobi eto bili ne ljudi , a prosto kakojto robot wto s verxu on zobral steklo, potom opatj robot pojevilsja postavel steklo
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