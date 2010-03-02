Флеш баннер

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Закрыт4 заявки268 просмотров

1) stojit mawinka s razbitim stekom

2) pojevlaetca nadpestj razbita steklo mi vam pomozhem

3) podoxodjatj 2 4elovka po storonam i snemajut eto steklo.

4) podxodat 2 4elovka i stavatj novoje steklo

[02.03.2010 13:15:54] Auto Maģija: ili wtobi eto bili ne ljudi , a prosto kakojto robot wto s verxu on zobral steklo, potom opatj robot pojevilsja postavel steklo

15 лет назад
AlyD
33 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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