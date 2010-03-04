Реализация flash-ролика(баннера)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен7 заявок168 просмотров

Требуется реализация flash-ролика(баннера). Наличие портфолио обязательно. Срок исполнения - 1 рабочий день. Ждем предложений по цене реализации.

Бриф и требования к реализации - отдельным письмом в личку. Если Вы сможете предложить варианты реализации (предпочтительнее в графическом виде) на стадии прочтения брифа и требований, то это будет большим плюсом.

15 лет назад
dnmobile
Николай 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$50
1 день
Честно сказать, первый раз заказывал flash-продукт (баннер). Саша не только помог дополнить техническое задание и довести понимание заказчика и исполнителя на один уровень, но и блестяще выполнил поставленную задачу! Браво! (ушел писать ТЗ для следующего проекта Саше)
Задание четкое! Работали по предоплате. Оплата за выполненную работу "за секунды". Спасибо за сотрудничество, Николай.

Заявки фрилансеров

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

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