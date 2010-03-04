Реализация flash-ролика(баннера)

Честно сказать, первый раз заказывал flash-продукт (баннер). Саша не только помог дополнить техническое задание и довести понимание заказчика и исполнителя на один уровень, но и блестяще выполнил поставленную задачу! Браво! (ушел писать ТЗ для следующего проекта Саше)