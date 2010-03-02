Нужно 2 GIF баннера . тематика - образование 2 баннера рекламирующих сайт по образованию + 2 реферата рекламирующих базу рефератов
Требуется изготовить баннеры.
Интернет-магазину требуется для рекламных целей изготовить три баннера (для начала). Баннеры должны быть размещены на партнёрском рекламном ресурсе.
Данный ресурс устанавливает следующие требования для баннеров:
Особенности изготовления Flash-баннеров
В связи с необходимостью передачи во flash-баннер партнерской ссылки, изготовление таких баннеров для нашей системы имеет определенный нюанс. А именно:
при изготовлении flash-банера нужно поставить адрес переадресации при клике на баннер как (пример для Macromedia Flash)
on(release) {
getURL(_root.qx_link, _root.qx_target);
}
т.е. не явно указывать адрес, а параметром. Это необходимо для корректного трекинга партнерских действий.
Готовые баннеры нужно выслать нам для размещения их в системе. Это связано с тем, чтобы обеспечить невозможность подмены таких баннеров другими, где указана прямая ссылка. Не обязательно по злому умыслу - может быть и по ошибке
> > 120х600 - рекомендуемый
> > 160х600
> > 180х150
> > 300х250
> > 336х280
> > 240х400 - рекомендуемый
> > 250х250
> > 468х60 - рекомендуемый
> > 234х60
> > 120х240
> > 120х90
> > 120х60 - рекомендуемый
> > 125х125
> > 88х31 - рекомендуемый
> > 100х100 - рекомендуемый
200х300 - рекомендуемый
Сколько будет стоить изготовление трёх баннеров с учётом указанных требований?
Выбранный исполнитель
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