Требуется изготовить баннеры.

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт19 заявок251 просмотр

Интернет-магазину требуется для рекламных целей изготовить три баннера (для начала). Баннеры должны быть размещены на партнёрском рекламном ресурсе.

Данный ресурс устанавливает следующие требования для баннеров:

Особенности изготовления Flash-баннеров

В связи с необходимостью передачи во flash-баннер партнерской ссылки, изготовление таких баннеров для нашей системы имеет определенный нюанс. А именно:

при изготовлении flash-банера нужно поставить адрес переадресации при клике на баннер как (пример для Macromedia Flash)

on(release) {

getURL(_root.qx_link, _root.qx_target);

}

т.е. не явно указывать адрес, а параметром. Это необходимо для корректного трекинга партнерских действий.

Готовые баннеры нужно выслать нам для размещения их в системе. Это связано с тем, чтобы обеспечить невозможность подмены таких баннеров другими, где указана прямая ссылка. Не обязательно по злому умыслу - может быть и по ошибке

> > 120х600 - рекомендуемый

> > 160х600

> > 180х150

> > 300х250

> > 336х280

> > 240х400 - рекомендуемый

> > 250х250

> > 468х60 - рекомендуемый

> > 234х60

> > 120х240

> > 120х90

> > 120х60 - рекомендуемый

> > 125х125

> > 88х31 - рекомендуемый

> > 100х100 - рекомендуемый

200х300 - рекомендуемый

Сколько будет стоить изготовление трёх баннеров с учётом указанных требований?

15 лет назад
qualified
Олег 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Homusik
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
12 отзывов(-1)
15 лет назад
$25
3 дня

Заявки фрилансеров

Homusik
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
12 отзывов(-1)
15 лет назад

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