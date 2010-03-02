Поправить уже готовый баннер

$10
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Закрыт9 заявок188 просмотров

Нужно поправить надписи в уже готовом gif-баннере.

15 лет назад
ramizka
Гумбат 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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