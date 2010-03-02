Flash или Gif баннер

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Закрыт2 заявки183 просмотра

Размер 468х60

идет девушка за что-то цепляется и ломает ноготь и тут надпись "ломкие и хрупкие ногти?"

потом заходит в салон и ей делают ноготь и надпись "укрепи свои ноготки"

15 лет назад
Blackkkkkk
Александр 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Que_Quiere
Юрий 
33 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$10
3 дня

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Que_Quiere
Юрий 
33 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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