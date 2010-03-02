Нужно 2 GIF баннера . тематика - образование 2 баннера рекламирующих сайт по образованию + 2 реферата рекламирующих базу рефератов
Flash или Gif баннер
Размер 468х60
идет девушка за что-то цепляется и ломает ноготь и тут надпись "ломкие и хрупкие ногти?"
потом заходит в салон и ей делают ноготь и надпись "укрепи свои ноготки"
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