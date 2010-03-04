Нужно сделать 3 флеш баннера 200,600,468

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен12 заявок253 просмотра

Нужно сделать 3 флеш банера и 3 заглушки гифовые

200*400 , 600*90, 468*60

Гиф до 28кб.

Флеш до 30кб.

Во флешах

on(release) { getURL(ClickTag,"_blank"); }

Оплата WMZ.

Тематика перьевые ручки и бейджи. Должно быть стильно, перебор картинок, и сам могу сделать. Нужен ответственный человек, а главное свободный. А то многие, задают сразу вопрос, а когда надо, НАДО сразу приступить.

15 лет назад
kewlman
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Eney
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
15 лет назад
$40
1 день
Шикарное исполнение флэш баннеров. Легкие, привлекательные. Перед работой, расписал раскадровку. Сделал буквально за 3-4 часа. Заказал еще баннеры. Моя оценка 10 из 10! Спасибо.
Четкая и ясная задача, четкая и своевременная оплата

Заявки фрилансеров

Eney
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
15 лет назад

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