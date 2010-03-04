Нужно сделать 3 флеш баннера 200,600,468

Нужно сделать 3 флеш банера и 3 заглушки гифовые

200*400 , 600*90, 468*60

Гиф до 28кб.

Флеш до 30кб.

Во флешах

on(release) { getURL(ClickTag,"_blank"); }

Оплата WMZ.

Тематика перьевые ручки и бейджи. Должно быть стильно, перебор картинок, и сам могу сделать. Нужен ответственный человек, а главное свободный. А то многие, задают сразу вопрос, а когда надо, НАДО сразу приступить.