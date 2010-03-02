Кнопка 88*31

$5
  1. Биржа фриланса
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Завершен33 заявки1560 просмотров
#1$5

Нужно создать простенькую но симпатичную гиф-кнопку размером 88*31

На первом кадре кнопки:

Stavochka

на втором кадре кнопки:

прогнозы

на спорт

Кнопку нужно выполнить хотя бы в 3 разных цветовых решениях.

15 лет назад
kava
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Победитель конкурса

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
15 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
15 лет назад
#1

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