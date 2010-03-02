Flash баннер. Продажа бизнеса.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт20 заявок215 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сделать flash баннер 140x205, для размещения на сайте

На нем отразить след. информацию: Продажа действующего бизнеса, спортивный зал.

Сюжета нет, нужно придумать. Одним из "кадров" должны быть контакты, а именно телефон.

От Вас необходима цена, сроки. Дополнительную информацию предоставлю выбранному исполнителю.

P.S. Предложения оставляйте только здесь. Контакты просьба не засорять. Свяжусь с заинтересовавшими исполнителями.

15 лет назад
SField
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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