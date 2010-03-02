Необходимо создать 3 баннера размером 180 на 126 точек. На всех баннерах должен присутствовать логотип компании и ее название. Хотелось бы чтобы динамика была не постоянная, а дискретная(например, размотался ролик, ушел с экрана, пауза, появился ...
Flash баннер. Продажа бизнеса.
Здравствуйте!
Нужно сделать flash баннер 140x205, для размещения на сайте
На нем отразить след. информацию: Продажа действующего бизнеса, спортивный зал.
Сюжета нет, нужно придумать. Одним из "кадров" должны быть контакты, а именно телефон.
От Вас необходима цена, сроки. Дополнительную информацию предоставлю выбранному исполнителю.
P.S. Предложения оставляйте только здесь. Контакты просьба не засорять. Свяжусь с заинтересовавшими исполнителями.
Заявки фрилансеров
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